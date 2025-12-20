Language
    यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों को लेकर को दिक्कत? सिर्फ 2 दिन शेष, दर्ज कर सकते हैं आपत्ति

    By Mukesh Chandra Shrivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 22 दिसंबर तक आपत्ति का अंतिम मौका दिया है। सोनभद ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। जनपद में कुल 76 केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा था।

    निदेशालय ने उस पर विद्यालय के प्रधानाचार्य से आपत्ति मांगी थी। इस दौरान 48 आपत्तियां आई थी, जिनका जिला प्रशासन ने निस्तारण कर दिया था। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक बार फिर परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर आपत्तियां मांगी हैं।

    17 दिसंबर को परीक्षा केंद्रों की सूची निदेशालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी गई है। अब निदेशालय ने एक बार फिर प्रधानाध्यापकों को अंतिम मौका देते हुए 22 दिसंबर तक आपत्ति मांगा है। ताकि किसी भी स्तर पर कोई शिकायत नहीं रह जाए। यह आपत्ति संबंधित विद्यालय की आइडी से आनलाइन देनी होगी।

    बता दें कि जनपद में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 76 केंद्र बनाए गए हैं। कुछ लोगों ने आपत्ति की थी कि परीक्षा केंद्रों की दूरी काफी ज्यादा है जिससे परीक्षार्थियों को परेशानी हो सकती है। इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने फिर से आपत्ति मांगी है। 22 दिसंबर के बाद नए सिरे से परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी जाएगी। इससे संबंधित पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी की ओर से जारी किया गया है।

    क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव डा. विनोद कुमार राय ने बताया कि सभी निर्धारित केंद्रों की सूची परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अगर किसी को छात्र,अभिभावक, प्रधानाचार्य या प्रबंधक को कोई शिकायत होती है तो वह परिषद के पोर्टल upmsp.edu.in पर शिकायत दर्ज करा सकता है। यह निर्देश वाराणसी, मीरजापुर, आजमगढ़, अयोध्या मंडल के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व सभी जिलों के डीआइओएस को जारी किया गया है।