सोनभद्र में रेलवे ट्रैक के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप, नहीं हो पाई मृतक की पहचान
सोनभद्र में रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र)। भलुआ टोला स्थित रेलवे लाइन के किनारे शनिवार सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। मौजूद लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
शनिवार सुबह लगभग सात बजे भलुआ टोला में रहने वाले कुछ लोगों की नजर रेलवे पटरी के किनारे औंधे मुंह एक शव पर पड़ी। जिसके शरीर पर अंडरवियर के सिवा कुछ भी नहीं था। शव मिलने की सूचना आसपास के क्षेत्र में फैलते ही मौके पर भारी भीड़ एकत्र हो गई।
शव की हालत देखकर वहां मौजूद लोग घटना को लेकर कई तरह के कयास लगाने के साथ ही घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से शव की पहचान कराने का प्रयास किया। लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई।
प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया ने बताया कि शव की शिनाख्त कराने का प्रयास जारी है। कहा प्रथम दृष्टया ट्रेन के धक्के से मौत होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।
