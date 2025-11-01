सोनभद्र में रेलवे ट्रैक के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप, नहीं हो पाई मृतक की पहचान

जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र)। भलुआ टोला स्थित रेलवे लाइन के किनारे शनिवार सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। मौजूद लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

शनिवार सुबह लगभग सात बजे भलुआ टोला में रहने वाले कुछ लोगों की नजर रेलवे पटरी के किनारे औंधे मुंह एक शव पर पड़ी। जिसके शरीर पर अंडरवियर के सिवा कुछ भी नहीं था। शव मिलने की सूचना आसपास के क्षेत्र में फैलते ही मौके पर भारी भीड़ एकत्र हो गई।

शव की हालत देखकर वहां मौजूद लोग घटना को लेकर कई तरह के कयास लगाने के साथ ही घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से शव की पहचान कराने का प्रयास किया। लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई।