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कनहर बांध के दो गेट आधा मीटर तक खुले, मानसून के बाद 265.512 मीटर पर होगा स्थिर

By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
Published: Fri, 18 Sep 2026 06:38 PM (IST)

कनहर सिंचाई परियोजना के अमवार स्थित बांध के दो गेट जलस्तर नियंत्रित करने के लिए आधा मीटर तक खोले गए ...और पढ़ें

कनहर बांध के दो गेट खुले, जलस्तर नियंत्रण से सिंचाई और पेयजल आपूर्ति होगी सुनिश्चित।

कनहर बांध के दो गेट खुले, जलस्तर नियंत्रण से सिंचाई और पेयजल आपूर्ति होगी सुनिश्चित।

HighLights

  1. कनहर बांध के दो गेट आधा मीटर तक खोले गए।

जागरण संवाददाता, दुद्धी (सोनभद्र)। अमवार स्थित कनहर सिंचाई परियोजना में जलस्तर को नियंत्रित रखने के लिए बांध के दो गेट खोलकर जल निकासी की जा रही है। कैचमेंट क्षेत्र में लगातार हो रही पानी की आवक को देखते हुए सुरक्षा व प्रबंधन के दृष्टिकोण से यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में कनहर बांध का जलस्तर 263.75 मीटर दर्ज किया गया है।

गेट संख्या सात और नौ को 500-500 मिलीमीटर (आधा मीटर) तक खोला गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार मानसून अवधि समाप्त होने के बाद बांध का जलस्तर 265.512 मीटर पर स्थिर रखने का लक्ष्य है। इससे रबी फसल के साथ ही आगामी शुष्क मौसम में किसानों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा।

मुख्य अभियंता नीरज कुमार ने बताया कि वर्ष 2025 की मानसून अवधि से कनहर बांध से नमामि गंगे योजना के तहत अमवार ग्राम समूह पेयजल योजना को लगातार पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे दर्जनों गांवों में पेयजल आपूर्ति को मजबूती मिली है। बताया कि मानसून बाद नहर निर्माण का कार्य तेज कर दिया जाएगा।

परियोजना के तहत 248.81 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण प्रस्तावित है। अब तक 100 किलोमीटर नहर का निर्माण पूरा हो चुका है। बारिश के कारण फिलहाल निर्माण की गति प्रभावित है। मानसून समाप्त होते ही शेष 148.81 किलोमीटर नहरों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी।