सोनभद्र में अपनी दुकान को बंद कर भाग गए दो उर्वरक विक्रेता, लाइसेंस निलंबित

जागरण संवाददाता, घोरावल (सोनभद्र)। जिलाधिकारी के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने शनिवार को घोरावल ब्लाक क्षेत्र में फुटकर उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान गुणवत्ता जांच के लिए तीन उर्वरक और पांच कीटनाशकों के नमूने लिए गए।

नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा, ताकि किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद एवं कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध हो सकें। जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार, अपर जिला कृषि अधिकारी संदीप कुमार मौर्या और वरिष्ठ पौध संरक्षण सहायक सोनभद्र की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान घोरावल स्थित मान्यता खाद एवं बीज भंडार के प्रोपराइटर ने प्रतिष्ठान बंद कर दिया और मौके से चला गया।