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ओडिशा से गांजा लेकर तस्करी के लिए महोबा जा रहे थे दो आरोपित सोनभद्र में गिरफ्तार

By mukesh srivastava Edited By: Abhishek sharma
Published: Thu, 01 Oct 2026 05:37 PM (IST)

सोनभद्र पुलिस ने रनटोला-मुर्धवा मार्ग पर एक एसयूवी से दो क्विंटल 850 ग्राम गांजा बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार ...और पढ़ें

सोनभद्र में ओडिशा से महोबा जा रहे गांजा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद।

सोनभद्र में ओडिशा से महोबा जा रहे गांजा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद।

HighLights

  1. सोनभद्र पुलिस ने दो गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार।

  2. एसयूवी से दो क्विंटल 850 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

  3. आरोपित ओडिशा से महोबा ले जा रहे थे गांजा।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पिपरी थाना पुलिस ने बुधवार की रात करीब पौने नौ बजे रनटोला-मुर्धवा मार्ग पर मुर्धवा से करीब दो किमी आगे मोड़ के पास के पास से एक एसयूवी पकड़ा। तलाशी में उसमें से दो क्विंटल 850 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलस ने इस मामले में महोबा जनपद के गांधीनगर बजरंग चौक निवासी उमेश अहिरवार व कबरई थाना क्षेत्र के कबरई निवासी महिपाल पाल को गिरफ्तार किया है।

दोनों वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गांजा तस्करी का प्रयास कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने गुरुवार को पुलिस लाइन चुर्क के सभागार में पत्रकार वार्ता में बताया कि गुरुवार की रात पिपरी थाना पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मुर्धवा-रनटोला मार्ग पर मुर्धवा से करीब दो किमी आगे एक वाहन पुलिस टीम को देखकर पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा।

पुलिस टीम ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया। तलाशी में वाहन के पिछले सीट के नीचे एवं डिग्गी में प्लास्टिक टेप से पैक किए गए 195 पैकेटों में दो क्विंटल 850 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि उन्हें ओडिशा से गांजा लाकर महोबा पहुंचाने के लिए कहा गया था। उसके बदले प्रति चक्कर 20-20 हजार रुपये देने की बात कही गई थी।

इससे पूर्व भी वे एक-दो बार गांजा पहुंचा चुके हैं। मंगलवार को ओडिशा से गांजा लेकर महोबा के लिए निकले थे। रास्ते में पुलिस चेकिंग देखकर उन्होंने वाहन को जंगल की ओर ले जाकर कुछ समय के लिए छिपा दिया था। पुलिस को भ्रमित करने के उद्देश्य से वाहन पर अलग-अलग नम्बर प्लेट का प्रयोग किया जा रहा था।