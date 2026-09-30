सोनभद्र में मशीन ले जा रहे ट्रेलर का टायर फटा, मुर्धवा-बीजपुर मार्ग पर चार किमी लंबा जाम

जागरण संवाददाता, रेणुकूट (सोनभद्र)। मुर्धवा-बीजपुर मार्ग पर बुधवार को मशीन लेकर जा रहे एक भारी ट्रेलर का टायर फटने के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ट्रेलर पर हाइड्रोलिक क्रालर एक्सकेवेटर (पोकलेन मशीन) लदी हुई थी। ट्रेलर के बीच सड़क पर खराब हो जाने से सिंगल रोड पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई।

देखते ही देखते करीब चार किलोमीटर तक जाम लग गया। जाम मुर्धवा से करीब एक किमी आगे से लेकर कटौली मोड़ तक लगा हुआ है। करीब तीन घंटे से वाहन जाम में फंसे रहे, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासकर बस, ट्रक, छोटे मालवाहक और दोपहिया वाहन चालकों को आगे निकलने में काफी दिक्कत हुई।

स्थानीय लोगों का कहना है कि मुर्धवा-बीजपुर मार्ग सिंगल रोड होने के बावजूद इस पर लगातार भारी और ओवरलोड वाहनों की आवाजाही बढ़ती जा रही है। बड़े ट्रेलर और मालवाहक वाहनों के आमने-सामने आने पर सड़क पर जगह बेहद कम बचती है। ऐसे में किसी भारी वाहन के खराब होने या टायर फटने पर पूरा यातायात प्रभावित हो जाता है।