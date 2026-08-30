जागरण संवाददाता, बीजपुर (सोनभद्र)। देर रात से जारी मूसलाधार बारिश ने सिंगरौली जिले में प्रशासनिक दावों और निर्माण एजेंसियों की लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है। भारी बारिश के चलते एक ओर जहां 15 वर्षों से निर्माणाधीन नेशनल हाईवे-39 का हिस्सा पानी के तेज बहाव में कट गया वहीं दूसरी ओर औद्योगिक लापरवाही के कारण हिंडाल्को कंपनी के ऐश डाइक की बाउंड्री वॉल टूटने से ग्रामीणों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा है।

सीधी–सिंगरौली को जोड़ने वाले नेशनल हाइवे 39 बरगवां–देवसर मार्ग पर सजहर जंगल के पास खाखन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया।देवसर के आगे निर्माण कंपनी द्वारा अधूरे छोड़े गए पुल और क्षतिग्रस्त पुलिया के ऊपर से तेज बहाव होने के कारण हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं।

पानी के तेज बहाव में एक मोटरसाइकिल के बह जाने की सूचना भी मिली है जिसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जियावन और सिंगरौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उफनते जलभराव वाले क्षेत्र में वाहनों व राहगीरों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी है। बरगवां के ओड़गड़ी क्षेत्र में स्थित हिंडाल्को कंपनी के ऐश डाइक की बाउंड्री वॉल भारी बारिश के दबाव में अचानक ढह गई।