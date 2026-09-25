सोनभद्र में बाणसागर के तीन गेट खुले, सोन नदी में 332 क्यूमेक्स पानी का प्रवाह

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। बाणसागर मुख्य बांध में पानी की आवक बढ़ने के बाद जलस्तर को पूर्ण भराव स्तर पर बनाए रखने के लिए शुक्रवार को तीन रेडियल गेट खोल दिए गए। सुबह 10:30 बजे गेट संख्या नौ की ओपनिंग 0.20 मीटर से बढ़ाकर 0.25 मीटर कर दी गई। वहीं गेट संख्या 10 और 11 को भी 0.25-0.25 मीटर खोल दिया गया।

तीनों गेटों से स्पिलवे के जरिए कुल 158 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। बाणसागर मुख्य बांध के स्पिलवे और पावर हाउस क्रमांक तीन से सोन नदी में छोड़े जा रहे पानी को मिलाकर वर्तमान में कुल 332.30 क्यूमेक्स जलप्रवाह हो रहा है। जल संसाधन विभाग के अनुसार बांध में पानी की आवक और बढ़ने की स्थिति में डिस्चार्ज भी बढ़ाया जा सकता है।