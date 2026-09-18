जागरण संवाददाता, सोनभद्र/ अनपरा। जनपद के शक्तिनगर बार्डर पर गुरुवार की शाम मध्यप्रदेश के जयंत के मस्जिद मार्केट स्थित बजरंग कांप्लेक्स में एक ज्वेलरी की दुकान में आधा दर्जन हथियार बंद युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लूटेरों की ओर से की गई फायरिंग से दुकान में काम कर रहे राहुल विश्वकर्मा घायल हो गया।

जबकि दुकान संचालक अखिलेश वर्मा के सिर में पिस्टल के बट से हमला कर घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जनपद सोनभद्र के सभी सीमा व थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही शक्तिनगर पुलिय सक्रिय हो गई। तकनीकी माध्यमों से लूटेरो का पिछा करते हुये अनपरा पुलिस के साथ घेराबंदी शुरु की।

अनपरा डी-प्लांट रोड बेलवादह पिकनिक स्पाट के पास वाहनों की सघन चेकिंग शुरु की गई। इसी दौरान बाइक से दो संदिग्ध युवक आते दिखे। रुकने का इशारा देने पर वह तेजी से भागने लगे। पीछा किये जाने पर फायरिंग शुरु कर दी। पुलिस की ओर से जबाबी कार्रवाई में शक्तिनगर निवासी रोशन कुमार घायल हो गया। जबकि दूसरा युवक अनपरा निवासी राहुल कुमार मौके से भाग गया।

आरोपित के पास से लूटे गये जेवर व 50 हजार रुपये नकदी बरामद हुये। अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन ऋषभ रूणवाल ने चुर्क पुलिस लाइन सभागार में पत्रकार वार्ता में जयंत में लूट और मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपित के बारे में जानकारी दी। सोनभद्र पुलिस के सहयोग से मध्यप्रदेश की पुलिस ने भी आरोपित लकी पासवान एवं अनुराग चंद्रवंशी को बाइक से भागते समय गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूटा गया आभूषण बरामद कर लिया है।