इस साल पहली बार खुला रिहंद बांध का फाटक, लगातार तीसरे का भी रिकार्ड, 10,400 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू
रिहंद बांध का जलस्तर 872 फीट पार करने के बाद मंगलवार को पहली बार एक फाटक खोला गया। सात नंबर ...और पढ़ें
HighLights
रिहंद बांध का जलस्तर 872 फीट पार कर गया।
बांध का सात नंबर फाटक 16 फीट खोला गया।
10,400 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू की गई।
जागरण संवाददाता, रेणुकूट (सोनभद्र)। पिपरी स्थित रिहंद बांध का जलस्तर 872 फीट पार करने के बाद मंगलवार की दोपहर बांध का एक फाटक खोल दिया गया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार बांध का सात नंबर फाटक 16 फीट खोला गया है, जिससे करीब 10,400 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।
मंगलवार की सुबह बांध का जलस्तर 871.5 फीट पहुंच गया था। इसके बाद बांध के फाटक खोले जाने की संभावना तय हो गई थी। दोपहर में जलस्तर 872 फीट पार करते ही सात नंबर फाटक को 16 फीट खोलकर पानी का डिस्चार्ज शुरू कर दिया गया। इससे पहले बांध की सभी छह टरबाइनों को लगातार चलाया जा रहा है, जिनसे करीब 17,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है।
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टरबाइनों के संचालन के साथ विद्युत उत्पादन भी जारी है। जल विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता शशिकांत राय ने बताया कि सभी छह टरबाइनों को चलाकर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। वहीं बांध का सात नंबर फाटक 16 फीट खोला गया है, जिससे अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है।
गौरतलब है कि अगस्त माह में हुई अच्छी बारिश के कारण रिहंद बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा और वह अपने अधिकतम निर्धारित जलस्तर 870 फीट को पार कर गया। फाटक खुलने की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग रिहंद बांध पहुंचे और पानी की निकासी का नजारा देखने लगे।
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