सोनभद्र में अब बेलन नदी का पुल बाढ़ की वजह से हुआ जलमग्न, दर्जनों गांवों में लोगों का आवागमन बाधित

जागरण संवाददाता, करमा (सोनभद्र)। राबर्ट्सगंज ब्लाक क्षेत्र के यमशोकर देवरा गांव के समीप बेलन नदी पर बना पुल बाढ़ के पानी में पूरी तरह जलमग्न हो गया है। पुल की ऊंचाई कम होने के कारण बारिश होते ही नदी का पानी इसके ऊपर से तेज बहाव के साथ गुजरने लगता है।

इससे मीरजापुर- राबर्ट्सगंज मार्ग से घोरावल-राबर्ट्सगंज को जोड़ने वाले मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। पुल डूबने से कसया, जोकाही, यमशोकर, ओईनी, जिवार देवरा, कन्होरा और भगवंतपुर सहित दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्कूली छात्र-छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।