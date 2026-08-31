सोनभद्र में जलस्तर बढ़ने पर कनहर बांध के 10 स्पिलवे गेट खुले, निचले इलाकों में अलर्ट जारी
कनहर सिंचाई परियोजना के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश से पानी की आवक बढ़ने के कारण सोनभद्र में कनहर बांध ...और पढ़ें
HighLights
कनहर बांध के 10 स्पिलवे गेट खोले गए।
निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश।
शाम को दो गेट बंद, जलस्तर पर निगरानी जारी।
जागरण संवाददाता, दुद्धी (सोनभद्र)। कनहर सिंचाई परियोजना के कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश से लगातार हो रहे पानी के आवक को देखते हुए बांध प्रशासन ने सोमवार को सुरक्षा के दृष्टिगत स्पिलवे के 10 गेट खोल दिए। सुबह करीब 10 बजे गेट संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 और 14 को 1.5 मीटर की ऊंचाई तक खोला गया। गेट खुलते ही स्पिलवे से कनहर नदी में तेज गति से पानी की निकासी शुरू हो गई।
बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नदी के तटीय और निचले इलाकों में प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। ग्रामीणों को नदी के आसपास नहीं जाने और जलस्तर में होने वाले बदलाव पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। बांध परियोजना के अभियंताओं की टीम नियंत्रण कक्ष से जलस्तर और ऊपरी क्षेत्रों से आने वाले पानी की लगातार निगरानी कर रही है।
शाम को दो गेट किए गए बंद
एक्सईएन विनोद कुमार ने बताया कि शाम चार बजे के बाद वाटर लेवल करीब 262.200 के आसपास पहुंचने पर गेट संख्या तीन और पांच को बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि बांध में पानी की आवक और जलस्तर की स्थिति के अनुसार गेटों की ऊंचाई अथवा संख्या में आगे भी बदलाव किया जा सकता है। अधिकारियों की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील
बांध प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्पिलवे से पानी छोड़े जाने के कारण कनहर नदी का प्रवाह तेज हो सकता है। ऐसे में नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीण विशेष सावधानी बरतें और बच्चों को नदी की ओर न जाने दें। जलस्तर बढ़ने की स्थिति में प्रशासन की ओर से जारी होने वाले निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।