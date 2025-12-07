जागरण संवाददाता, सोनभद्र। म्योरपुर थाना क्षेत्र की एक महिला को एक व्यक्ति ने सीबीआइ अफसर बनकर फोन किया। उससे 15 हजार रुपये की मांग की। न देने पर उसकी न्यूड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। उसके साथ गाली गलौज किया।

इस मामले में पुलिस ने महिला की तहरीर पर एक मोबाइल नंबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। म्योरपुर थाना क्षेत्र की महिला ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि शनिवार को दोपहर बाद करीब दो बजे एक अज्ञात व्यक्ति का फाेन उनके मोबाइल पर आया।

उसने खुद को सीबीआइ का अधिकारी बताकर उसे गाली देने लगा। 15 हजार रुपये की डिमांड करने लगा। नही देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था और मेरे न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था। उसने कहा कि अगर उसे 15 हजार रुपये नही भेजी तो फोटो वायरल कर देंगे।

कहा क‍ि तुम्हें तुम्हारे परिवार को भी जान से मार देंगे। कहा कि तुम फोन मत काटना। मैने तुम्हारा फोन हैक कर लिया है। तुम्हारी एक-एक गतिविधि यहीं से देख रहा हूं। अगर यह बात किसी से बताई तो तुम्हे जान से हाथ धोना पड जायेगा।

मह‍िला ने बताया क‍ि ऐसा कह कर वो मुझे मोबाइल के डिजिटल माध्यम से पैसा देने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने मेरे मोबाइल पर अरेस्ट किये हुए लोगों की फोटी भी भेजा है। इससे वह काफी डर गयी हैं।

आरोपित ने मोबाइल पर डण्डा और मारपीट की आवाज भी सुनाई। वीडियो काल कर महि‍ला को गन दिखाकर डराया। महिला का कहना है कि उसने डर से उसके भेजे गये बार कोड पर पांच सौ रुपये भी भेज दिया। वह उसके बाद मुझसे 15 हजार रुपये और मांगने लगा।