    सोनभद्र में फर्जी सीबीआई अफसर की धमकी से महिला ने सोचा क‍ि क्‍यों न आत्महत्या ही कर लूं!

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:35 PM (IST)

    सोनभद्र में एक महिला को फर्जी सीबीआई अफसर ने धमकाया, जिससे वह आत्महत्या करने की सोचने लगी। धमकी से परेशान होकर उसने यह कदम उठाने का फैसला किया, लेकिन ...और पढ़ें

    धमकी दी क‍ि अगर उसे 15 हजार रुपये नही भेजी तो फोटो वायरल कर देंगे।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। म्योरपुर थाना क्षेत्र की एक महिला को एक व्यक्ति ने सीबीआइ अफसर बनकर फोन किया। उससे 15 हजार रुपये की मांग की। न देने पर उसकी न्यूड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। उसके साथ गाली गलौज किया।

    इस मामले में पुलिस ने महिला की तहरीर पर एक मोबाइल नंबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। म्योरपुर थाना क्षेत्र की महिला ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि शनिवार को दोपहर बाद करीब दो बजे एक अज्ञात व्यक्ति का फाेन उनके मोबाइल पर आया।

    उसने खुद को सीबीआइ का अधिकारी बताकर उसे गाली देने लगा। 15 हजार रुपये की डिमांड करने लगा। नही देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था और मेरे न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था। उसने कहा कि अगर उसे 15 हजार रुपये नही भेजी तो फोटो वायरल कर देंगे।

    कहा क‍ि तुम्हें तुम्हारे परिवार को भी जान से मार देंगे। कहा कि तुम फोन मत काटना। मैने तुम्हारा फोन हैक कर लिया है। तुम्हारी एक-एक गतिविधि यहीं से देख रहा हूं। अगर यह बात किसी से बताई तो तुम्हे जान से हाथ धोना पड जायेगा।

    मह‍िला ने बताया क‍ि ऐसा कह कर वो मुझे मोबाइल के डिजिटल माध्यम से पैसा देने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने मेरे मोबाइल पर अरेस्ट किये हुए लोगों की फोटी भी भेजा है। इससे वह काफी डर गयी हैं।

    आरोपित ने मोबाइल पर डण्डा और मारपीट की आवाज भी सुनाई। वीडियो काल कर महि‍ला को गन दिखाकर डराया। महिला का कहना है कि उसने डर से उसके भेजे गये बार कोड पर पांच सौ रुपये भी भेज दिया। वह उसके बाद मुझसे 15 हजार रुपये और मांगने लगा।

    बताया क‍ि वह काफी डर गयी और आत्महत्या करने के लिये फांसी पर लटकने जा रही थी। इसी बीच विचार आया कि जब मरना ही है तो क्यों न एक बार पुलिस की मदद ले ली जाये। म्योरपुर थानाध्यक्ष कमल नयन दुबे ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।