सोनभद्र में बनेंगे दो नए राजकीय हाईस्कूल, 3.18 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को अब माध्यमिक शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय करने से राहत मिलेगी। जिले में दो नए राजकीय हाईस्कूलों के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए चोपन विकास खंड के कोटा और करमसार गांव में एक-एक बीघा भूमि चिह्नित कर ली गई है।

दोनों विद्यालयों के निर्माण पर करीब 3.18 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से इन विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। दोनों स्थानों पर वर्तमान में उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिन्हें उच्चीकृत कर राजकीय हाईस्कूल का स्वरूप दिया जाएगा।

वर्तमान में कोटा गांव से राजकीय इंटर कॉलेज कोन की दूरी करीब 25 किमी और करमसार से राजकीय इंटर कॉलेज ओबरा की दूरी करीब 12 किमी है। ऐसे में हाईस्कूल की पढ़ाई के लिए छात्र-छात्राओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

खासकर ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को आवागमन में अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। नए विद्यालयों के निर्माण से क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने गांव और आसपास ही बेहतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि अभिभावकों की चिंता भी कम होगी।

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