सोनभद्र में माध्यमिक विद्यालयों में 16.60 करोड़ होगा कायाकल्प, बाउंड्रीवाल और अन्य कार्यों पर होगा खर्च

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जिले के माध्यमिक विद्यालयों की सूरत जल्द बदलेगी। जिला खनिज निधि (डीएमएफ) से 32 माध्यमिक विद्यालयों में जीर्णोद्धार कार्य के लिए 16.60 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इस बजट से विद्यालयों में बाउंड्रीवाल के साथ ही प्रयोगशाला कक्ष, शिक्षण कक्ष, शौचालय, गार्ड रूम सहित अन्य निर्माण कार्य कराए जाएंगे।

कई विद्यालयों में बाउंड्रीवाल न होने से सुरक्षा और अतिक्रमण की समस्या बनी हुई थी, जिसे इस योजना से दूर किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के अनुसार स्वीकृत बजट से कार्य योजना तैयार कर जल्द ही कार्यदायी संस्था के माध्यम से निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इससे छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सकेगा।

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बहुआर में दो प्रयोगशाला कक्ष का निर्माण होगा। इसमें जूनियर साइंस लैब, गणित लैब, दो अतिरिक्त शिक्षण कक्ष का निर्माण शामिल है। यह निर्माण करीब 80 लाख रुपये की लागत से होगा। इसके लिए परियोजना प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड मीरजापुर को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। चोपन ब्लॉक में डीएमएफ से होगा सर्वाधिक कार्य माध्यमिक विद्यालयों में डीएमएफ मद से सर्वाधिक छह कार्य चोपन ब्लॉक में होगा। पांच-पांच कार्य राबर्ट्सगंज और म्योरपुर ब्लॉक में होंगे। नगवां ब्लॉक में चार, चतरा, बभनी में तीन-तीन, करमा, घोरावल व दुद्धी में दो-दो और कोन ब्लॉक में सिर्फ एक विद्यालय में चहारदीवारी का निार्मण होगा।