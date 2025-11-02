रांची में सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की कफ सीरप जब्त

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। झारखंड के रांची में सोनभद्र एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। एसओजी (स्पेशल आपरेशन ग्रुप) की टीम ने करोड़ों रुपये की नशीली कफ सीरप की खेप बरामद की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन मे एसओजी को सहलाता मिली है। सोनभद्र पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर कसा शिकंजा है।

चावल भरी बोरी में छिपाकर 134 पेटी में 13400 कफ सीरप की शीशी ले जाया जा रहा था। बता दें कि पिछले माह नशे के कारोबार के खिलाफ सोनभद्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी। वाराणसी– शक्तिनगर मार्ग पर पुलिस, एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने करीब 3.5 करोड़ रुपये की नशीली कफ सीरप की खेप बरामद करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया।

एक आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन और एएसपी (मुख्यालय) अनिल कुमार और सीओ नगर रणधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में चुर्क मोड़ के पास से दो कंटेनर ट्रकों से 399 बोरियों में भरे 4,787 कार्टून से कुल 1,19,675 शीशियां (100 एमएल) ‘ईस्कुफ कफ सीरप’ बरामद की गईं थी।