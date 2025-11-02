Language
    रांची में सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की कफ सीरप जब्त

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVA
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:30 AM (IST)

    सोनभद्र पुलिस एसओजी टीम को रांची में बड़ी सफलता मिली, जहाँ करोड़ों की अवैध कफ सीरप की खेप बरामद की गई। चावल की बोरियों में छिपाकर रखी गई 13400 कफ सीरप की शीशी जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई हुई। पिछले महीने भी पुलिस ने 3.5 करोड़ की कफ सीरप बरामद की थी और तस्करों को गिरफ्तार किया था।

    सोनभद्र पुलिस ने रांची में पकड़ी करोड़ों की अवैध कफ सीरप।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। झारखंड के रांची में सोनभद्र एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। एसओजी (स्पेशल आपरेशन ग्रुप) की टीम ने करोड़ों रुपये की नशीली कफ सीरप की खेप बरामद की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन मे एसओजी को सहलाता मिली है। सोनभद्र पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर कसा शिकंजा है।

    चावल भरी बोरी में छिपाकर 134 पेटी में 13400 कफ सीरप की शीशी ले जाया जा रहा था। बता दें कि पिछले माह नशे के कारोबार के खिलाफ सोनभद्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी। वाराणसी– शक्तिनगर मार्ग पर पुलिस, एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने करीब 3.5 करोड़ रुपये की नशीली कफ सीरप की खेप बरामद करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया।

    एक आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन और एएसपी (मुख्यालय) अनिल कुमार और सीओ नगर रणधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में चुर्क मोड़ के पास से दो कंटेनर ट्रकों से 399 बोरियों में भरे 4,787 कार्टून से कुल 1,19,675 शीशियां (100 एमएल) ‘ईस्कुफ कफ सीरप’ बरामद की गईं थी।

    एसपी अभिषेक वर्मा ने एसओजी टीम को फरार आरोपी को पकड़ने के साथ ही प्रतिबंधित कफ सिरप के कारोबार में लिप्त अन्य लोगों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। उक्त क्रम में शनिवार को झारखंड के रांची में सोनभद्र की एसओजी टीम ने करोड़ों रुपए की प्रतिबंधित कफ सीरप की खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है।


    सोनभद्र की एसओजी टीम ने नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए चावल भरी बोरी में छिपाकर ले जा रही 134 पेटी में 13400 कफ सीरफ की शीशी पकड़ी है। अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सराहनीय कार्य करने वाली एसओजी टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

    अभिषेक वर्मा, पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र