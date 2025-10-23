Language
    सोनभद्र में थानों के हथियार और दस्तावेज अब डिजिटल, खोजना होगा आसान

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:05 PM (IST)

    सोनभद्र जिले के थानों में रखे हथियारों और दस्तावेजों को ढूंढना अब आसान होगा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सभी मालखानों को डिजिटाइज़ करने की पहल की है। यह काम राबर्ट्सगंज कोतवाली से शुरू होगा, जिसके बाद अन्य थानों को भी डिजिटाइज़ किया जाएगा। इससे दस्तावेजों और हथियारों की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी।

    हथियार या दस्तावेज की मिलान करने की जरूरत हो तो अक्सर ही ढूंढने में अधिक समय लगता है।

    मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, जागरण, सोनभद्र : थानों में स्थित मालखानों में तमाम हथियार दस्तावेज बोरे या आलमारी में बने विभिन्न खानों में रखे जाते हैं। किसी हथियार या दस्तावेज की मिलान करने की जरूरत हो तो अक्सर ही ढूंढने में अधिक समय लगता है।

    कहां, कौन से हथियार या दस्तावेज है उसका पता नहीं चल पाता है। हालांकि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि बस एक क्लिक पर पता चल जाएगा कि कहां और किसी बोरी या आलमारी के किस खाने में हथियार या दस्तावेज रखा गया है।

    कारण कि इन सब का अब डिजिटलीकरण होगा। इसमें सभी को अपने कोड होंगे। यह पहल नवागत पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने की है। इससे पहले यह कार्य हापुड़ में किया गया है। इस पहल से मालखानों की व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

    तमाम विभागों में दस्तावेज ऐसे ही बोरियों या गठरी में भरकर बेतरतीब रखे गए हैं। कई जगह से दस्तावेजों को कीड़े भी चट कर जा रहे हैं या फिर सीड़न के कारण दस्तावेज ऐसे भी नष्ट हो जाते हैं। जरूरत पड़ने पर तत्काल उपलब्ध भी नहीं हो पाते हैं।

    इसकी काउंटिंग करने में भी परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी का डिजिटलीकरण किए जाने की पहल शुरू की गई है। इसकी शुरूआत राबर्ट्सगंज कोतवाली से की जाएगी। इसके बाद अन्य थानों में स्थित मालखानों का भी डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसकी तैयारी जोरों पर है। इसी साल यह कार्य शुरू हो जाएगा।

    अभिषेक वर्मा, पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र।

    जिले के सभी थानों के मालखाने में उपलब्ध हथियारों व दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। सबसे पहले राबर्ट्सगंज कोतवाली के मालखाने में स्थित हथियारों व दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। यहां पर परामर्श केंद्र भी बनाया जाएगा। इसके बाद अन्य थानों में। इसके पुलिस लाइन में माडल कांफ्रेंस हाल व गेट भी बनाया जाएगा।

    अभिषेक वर्मा, पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र