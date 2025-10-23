सोनभद्र में थानों के हथियार और दस्तावेज अब डिजिटल, खोजना होगा आसान

मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, जागरण, सोनभद्र : थानों में स्थित मालखानों में तमाम हथियार दस्तावेज बोरे या आलमारी में बने विभिन्न खानों में रखे जाते हैं। किसी हथियार या दस्तावेज की मिलान करने की जरूरत हो तो अक्सर ही ढूंढने में अधिक समय लगता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहां, कौन से हथियार या दस्तावेज है उसका पता नहीं चल पाता है। हालांकि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि बस एक क्लिक पर पता चल जाएगा कि कहां और किसी बोरी या आलमारी के किस खाने में हथियार या दस्तावेज रखा गया है।

कारण कि इन सब का अब डिजिटलीकरण होगा। इसमें सभी को अपने कोड होंगे। यह पहल नवागत पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने की है। इससे पहले यह कार्य हापुड़ में किया गया है। इस पहल से मालखानों की व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

तमाम विभागों में दस्तावेज ऐसे ही बोरियों या गठरी में भरकर बेतरतीब रखे गए हैं। कई जगह से दस्तावेजों को कीड़े भी चट कर जा रहे हैं या फिर सीड़न के कारण दस्तावेज ऐसे भी नष्ट हो जाते हैं। जरूरत पड़ने पर तत्काल उपलब्ध भी नहीं हो पाते हैं।