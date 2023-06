सोनभद्र में खूनी खेल: बियर पिला किया अपरहण, गला दबाकर कर दी हत्या; शव को ठिकाने लगाने के लिए गंगा में फेंका

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 3 लोगों ने सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया। पिकअप बुक कराया। फिर रास्ते में अपने साथी जितेंद्र व सुजीत को बुलाकर उनके साथ घोरावल क्षेत्र में अजीत की बियर पिलाने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। फिर शव गाड़ी में लादकर मीरजापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के गंगा नदी में फेंक दिया।

बियर पिला किया अपरहण, गला दबाकर कर दी हत्या; शव को ठिकाने लगाने के लिए गंगा में फेंका

संवाद सहयोगी, सोनभद्र : राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बघुआरी गांव निवासी पिकअप चालक अजीत विश्वकर्मा की अपहरण के बाद गला दबाकर उसके साथियों ने हत्या कर दी। उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए चुनार ले जाकर गंगा में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपितों समेत चार लोगों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पिकअप व मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया है। एनडीआरएफ की टीम चुनार गंगा नदी में मृतक के शव की तलाश कर रही है। बघुआरी गांव निवासी अजीत विश्वकर्मा गांव के ही विजय शंकर विश्वकर्मा का पिकअप चलाता था। उसे 15 जून को किसी ने फोन किया कि राबर्ट्सगंज के धर्मशाला चौराहा पर आ जाओ। शादी का सामान लेकर मध्य प्रदेश चलना है। इसके बाद से अजीत गायब था। स्वजन ने एसपी कार्यालय पर किया प्रदर्शन उसके चाचा बिंदू विश्वकर्मा ने पुलिस को तहरीर दिया। पुलिस ने पहले गुमशुदगी दर्ज किया। फिर परिवार वालों ने सपा नेताओं के साथ एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। फिर एसपी के निर्देश पर राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह ने बताया कि जांच पड़ताल में पता चला कि अखिलेश यादव ने पिकअप बुक कराया। फिर रास्ते में अपने साथी जितेंद्र व सुजीत को बुलाकर उनके साथ घोरावल क्षेत्र में अजीत की बियर पिलाने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। फिर शव गाड़ी में लादकर मीरजापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के गंगा नदी में फेंक दिया। शव को खोज रही एनडीआरएफ दो दिन टीम शव को खोज रही थी। एनडीआरएफ की टीम लगी है। जल्द ही शव बरामद किया जाएगा। हत्या करने वाले आरोपितों अखिलेश यादव समेत तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

Edited By: Abhishek Pandey