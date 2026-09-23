सोनभद्र के बघाड़ू में 23 वर्षों में 110 और पनौरा में 32 प्रतिशत बढ़े मुस्लिम मतदाता, होगी जांच

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। 23 साल पुरानी और इस वर्ष की मतदाता सूची की तुलना करने पर जिले के दो गांवों में मतदाताओं की संख्या और संरचना में बड़ा बदलाव सामने आया है। दुद्धी तहसील के बघाड़ू गांव में 2003 के मुकाबले मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 430 से बढ़कर 902 हो गई है, जो कि 110% की वृद्धि है।

इसी अवधि में हिंदू मतदाता 2864 से बढ़कर 3621 हुए, यानी करीब 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। गांव में कुल वोटरों की संख्या 3292 से 4523 हो गई। सदर तहसील के पनौरा गांव में 2003 में 359 मुस्लिम और 380 हिंदू मतदाता थे, जो 2026 में बढ़कर क्रमशः 496 और 403 हो गए। मुस्लिम मतदाताओं में 32.6 प्रतिशत, जबकि हिंदू मतदाताओं में केवल 8.04 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

गांव में कुल मतदाता 739 से बढ़कर 899 हो गए। निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर एसआइआर-2026 की अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध है। दोनों गांव में जनजातीय समाज की महिलाओं से शादी कर उनकी आदिवासी पहचान के जरिये सस्ते दाम पर आदिवासियों की जमीन खरीदकर बाहर के मुस्लिम परिवारों को बसाने का मामला सामने आया था।