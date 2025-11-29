सोनभद्र में मां और बेटी के संघर्ष के आगे हारे बदमाश, एक घंटे तक चला संघर्ष
सोनभद्र में एक मां और बेटी ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए बदमाशों को घर में घुसने से रोका। लगभग एक घंटे तक चले संघर्ष में उन्होंने बदमाशों को परास्त कर दिया। इस वीरतापूर्ण घटना ने क्षेत्र में साहस और सतर्कता का संदेश फैलाया है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नारी शक्ति का उदाहरण जिले में सामने आया जब बदमाश के घर में घुसकर हमला करने के दौरान मां और बेटी ने मिलकर घंटे भर से अधिक समय तक मुकाबला किया। घायल होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार बदमाश को मुकाबले में पीछे हटना ही पड़ा और पुलिस के हाथ पड़कने के बाद आरोपित की शिनाख्त कर कार्रवाई की जा रही है।
हिंदुआरी-मीरजापुर रोड स्थित ग्राम पंचायत कठपुरवा में शुक्रवार की देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। चौकी हिंदूआरी क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली गीतांजलि (33), बेटी रश्मि (15) और बेटा आदर्श (7) पर बदमाशों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। घटना के समय गीतांजलि का पति राजेश कुमार मौर्य मुंबई में था और घर में सिर्फ मां-बच्चे ही मौजूद थे।
मध्य रात्रि करीब 12 बजे के बाद चार-पांच की संख्या में संदिग्ध लोग घर के पीछे से अंदर घुसे। गीतांजलि को आहट होने पर वह कमरे से बाहर निकली, तभी दरवाजे के पास घात लगाकर छिपे एक युवक ने उन पर हमला कर गला दबाने लगा। शोर सुनकर अंदर मौजूद बेटी रश्मि भी बाहर आई तो हमलावर ने उसका भी गला दबाने का प्रयास किया। मां-बेटी ने करीब एक घंटे तक जमकर संघर्ष किया और लगातार शोर मचाती रहीं।
शोर सुनकर घर से कुछ दूरी पर बसे गांव के लोग मौके पर पहुंचे और 112 नंबर पुलिस तथा गीतांजलि के भाई यशवंत मौर्य को सूचना दी। इस बीच घर के अंदर मौजूद हमलावर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा। अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़ा गया युवक अपनी पहचान दिलबर शेख, निवासी सीतेशनगर, जिला पाकुर (झारखंड) के रूप में बताया गया है।
