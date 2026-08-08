सोनभद्र में ओवरब्रिज के नीचे बनेगा आधुनिक वेंडर जोन, निर्माण के लिए 89.59 लाख रुपये मंजूर

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राबर्ट्सगंज नगर में सड़क किनारे लगने वाले ठेले, पटरी दुकानों और स्ट्रीट वेंडरों की अव्यवस्था अब जल्द खत्म होती दिख रही है। नगर के ओवरब्रिज के नीचे आधुनिक वेंडर जोन विकसित किया जाएगा।

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने सीएसआर योजना के तहत इस परियोजना के लिए 89.59 लाख रुपये की मंजूरी दी है। परियोजना पूरी होने के बाद स्ट्रीट वेंडरों को एक सुरक्षित, व्यवस्थित और स्थायी स्थान मिलेगा, जिससे सड़कों पर अतिक्रमण कम होगा और यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी।

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि नगर क्षेत्र में लंबे समय से सड़क किनारे बिखरे ढंग से लगने वाली दुकानों के कारण यातायात और पैदल आवागमन प्रभावित होता था। वेंडर जोन बनने से इन समस्याओं का स्थायी समाधान होगा। इसके साथ ही नगर की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और आमजन की सुविधा में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा।