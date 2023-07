चपकी गांव निवासी रमेश बियार का उसकी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि रात में ही गुस्से में रमेश घर से बाहर निकल गया। जब वह बावली की तरफ चला गया तो पति को घर से जाते देख पत्नी ने घर वालों को इसकी जानकारी दी। बताया कि पति नाराज होकर बावली की तरफ गए हैं।

पत्नी से व‍िवाद के बाद शख्‍स ने दी जान।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

संवाद सूत्र, आसनडीह (सोनभद्र)। चपकी गांव में सोमवार की रात 28 वर्षीय रमेश बियार ने पत्नी से विवाद के बाद बावली में छलांग लगा दी। जब तक स्वजन उसे बाहर निकालते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसी बावली में सात मई को डूबने से उसके नौ वर्षीय पुत्र सचिव और 11 वर्षीय भतीजी रेखा की भी मौत हुई थी। पत्नी से व‍िवाद के बाद रमेश ने बावली में लगाई छलांग चपकी गांव निवासी रमेश बियार का उसकी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि रात में ही गुस्से में रमेश घर से बाहर निकल गया। जब वह बावली की तरफ चला गया तो पति को घर से जाते देख पत्नी ने घर वालों को इसकी जानकारी दी। बताया कि पति नाराज होकर बावली की तरफ गए हैं। रमेश की डूबने से मौत इस पर रमेश के पिता शिवलोचन उसके पीछे दौड़े और जब बावली के पास पहुंचे तो देखा कि उनका बेटा पानी में डूब रहा है। इससे वह घबरा गए और शोर मचाने लगे। तब तक स्वजन भी मौके पर पहुंचे गए। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह रमेश को बावली से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना से स्वजन में चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना पर बभनी थाने के उप निरीक्षक मेराज खान मौके पर पहुंच गए। उप निरीक्षक ने बताया कि रमेश की बावली में डूबने से मौत हुई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

Edited By: Vinay Saxena