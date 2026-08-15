सोनभद्र में कनहर बांध के गेट खुले, जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में हाई अलर्ट

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। दुद्धी तहसील अंतर्गत अमवार में स्थित कनहर सिंचाई परियोजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। क्षेत्र में हो रही भारी बारिश और बांध में पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा मानकों के तहत कनहर बांध के गेट खोलकर जल निकासी शुरू कर दी है।

कैचमेंट एरिया से हो रही लगातार पानी की आवक के कारण बांध का जलस्तर बढ़कर 261.80 मीटर तक पहुंच गया है। वर्तमान में 262 के स्थिति को नियंत्रण में रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांध के गेट नंबर 2, 3, 4 और 6 को खोल दिया गया है, जहां से तीव्र गति से पानी का निष्कासन जारी है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जब सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण बांध में पानी का इनफ्लो लगातार बढ़ रहा था। सुरक्षा मानकों और जल प्रबंधन के तहत बांध के चार गेटों (2, 3, 4 और 6) को खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। वर्तमान में बांध का जलस्तर 261.800 मीटर पर स्थिर और नियंत्रित है। विभाग की पूरी तकनीकी टीम स्थिति और जलस्तर पर चौबीसों घंटे नजर बनाए हुए है।