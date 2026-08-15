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सोनभद्र में कनहर बांध के गेट खुले, जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में हाई अलर्ट

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Sat, 15 Aug 2026 02:10 PM (IST)

सोनभद्र के कनहर बांध में जलस्तर बढ़ने के कारण सुरक्षा के मद्देनजर चार गेट खोल दिए गए हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ औ ...और पढ़ें

कनहर सिंचाई परियोजना का गेट खुला। जागरण

कनहर सिंचाई परियोजना का गेट खुला। जागरण

HighLights

  1. कनहर बांध के चार गेट सुरक्षा के मद्देनजर खोले गए।

  2. लगातार बारिश से बांध का जलस्तर 261.80 मीटर तक पहुंचा।

  3. तटीय इलाकों में अलर्ट जारी, ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। दुद्धी तहसील अंतर्गत अमवार में स्थित कनहर सिंचाई परियोजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। क्षेत्र में हो रही भारी बारिश और बांध में पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा मानकों के तहत कनहर बांध के गेट खोलकर जल निकासी शुरू कर दी है।

कैचमेंट एरिया से हो रही लगातार पानी की आवक के कारण बांध का जलस्तर बढ़कर 261.80 मीटर तक पहुंच गया है। वर्तमान में 262 के स्थिति को नियंत्रण में रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांध के गेट नंबर 2, 3, 4 और 6 को खोल दिया गया है, जहां से तीव्र गति से पानी का निष्कासन जारी है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जब सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण बांध में पानी का इनफ्लो लगातार बढ़ रहा था। सुरक्षा मानकों और जल प्रबंधन के तहत बांध के चार गेटों (2, 3, 4 और 6) को खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। वर्तमान में बांध का जलस्तर 261.800 मीटर पर स्थिर और नियंत्रित है। विभाग की पूरी तकनीकी टीम स्थिति और जलस्तर पर चौबीसों घंटे नजर बनाए हुए है।

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तटीय इलाकों में अलर्ट, ग्रामीणों को चेतावनी
गेट खोले जाने के बाद कनहर नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि की संभावना बढ़ गई है। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग ने अलर्ट जारी किया है। निचली बस्तियों को सतर्कता नदी के तटीय क्षेत्रों और निचले इलाकों में बसे गांवों के लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है।

नदी किनारे जाने पर रोक: ग्रामीणों और पशुपालकों को नदी के तटों की ओर न जाने और सुरक्षा बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन टीम तैनात किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा से जुड़ी प्रशासनिक सलाह का पालन करें।