    सोनभद्र के अरिहंत होटल से विवाह समारोह में चोरी 75 हजार रुपये और मोबाइल मध्य प्रदेश से बरामद

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:37 PM (IST)

    रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने अरिहंत होटल में हुई चोरी की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने चोरी किए गए 75,000 रुपये और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। क्षेत्राधिकारी नगर सोनभद्र रणधीर मिश्रा ने इस मामले की जानकारी दी।

     पुलिस की त्वरित कार्रवाई से चोरी का पर्दाफाश हुआ।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नगर के अरिहंत होटल से एक सप्ताह पूर्व नकदी रुपये से भरा बैग चोरी करने के आरोपित निखिल को पुलिस ने चिह्नित कर लिया है। आरोपित निखिल मध्य प्रदेश के राजगढ़ जनपद के गोड़ा थाना के गोड़ा गांव का निवासी है।

    फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन पुलिस के दबाव में गोड़ा गांव के मुखिया ने चोरी गया 75 हजार रुपया व मोबाइल सोमवार को सुपुर्द किया है। मंगलवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा ने पीड़ित को रुपये व मोबाइल सुपुर्द कर दिया।

    पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर कुमार मिश्रा ने मंगलवार को राबर्ट्सगंज कोतवाली में वार्ता के दौरान बताया कि 22 नवंबर को नगर के अरिहंत होटल में विवाह समारोह था। वहां से समारोह के दौरान रुपये से भरा बैग व मोबाइल चोरी हो गया था। इसकी जानकारी लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र के जानकीपुरम निवासी संतोष त्रिपाठी ने थाना राबर्ट्सगंज पर दी थी।

    उसने तहरीर में बताया था कि 22 नवंबर की मध्य रात्रि करीब साढ़े 12 बजे से डेढ़ बजे के बीच अरिहंत होटल में आयोजित जयमाला कार्यक्रम के दौरान उनके बैग में रखा 75 हजार रुपये नकद व मोबाइल फोन अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया है। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देश पर पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की।

    क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक राबर्ट्सगंज के नेतृत्व में थाना राबर्ट्सगंज से एक विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान लगभग 50 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का गहन परीक्षण कराया गया। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चोरी करने वाला व्यक्ति सोनभद्र से लगभग 900 किमी दूर मध्यप्रदेश के जनपद राजगढ़ थाना बोड़ा का रहने वाला निखिल है।

    पुलिस ने लगातार छह दिन तक 900 किमी दूर मध्य प्रदेश में रहकर बरामदगी का प्रयास किया। थाना गोड़ा पुलिस के सहयोग से चोरी गया रुपया व मोबाइल वहां के स्थानीय मुखिया के माध्यम से बरामद किया गया। सीओ ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए अन्य स्रोतों से तलाश जारी है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक महेन्द्र यादव, सिपाही चन्द्रकेश पांडेय व अविनाश शामिल रहे।