Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनभद्र में जमीन संबंधी विवाद में कुदाल से मारकर पिता की हत्या, आरोपित दंपती फरार

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:26 PM (IST)

    सोनभद्र में जमीन के विवाद में एक दंपती ने अपने पिता की कुदाल से मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी दंपती फरार हो गया, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना सोनभद्र जिले के एक गांव में हुई, जहाँ जमीन को लेकर पिता और पुत्र के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, रामगढ़ (सोनभद्र)। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बनौली के बकवार गांव में बुधवार की सुबह करीब पौने 11 बजे जमीन संबंधी विवाद में दंपती ने कुदाल से हमला कर पिता लालधारी की हत्या कर दी। इसके बाद दंपती फरार हो गए। पुलिस ने दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शव को कब्जे में ले लिया है। सुबह करीब पौने 11 बजे छोटा बेटा अमरनाथ प्रजापति पत्नी अर्चना के साथ संग कुदाल के साथ घर से करीब एक किमी दूर नरगा गांव की सीमा पर पिता लालधारी प्रजापति के घर पहुंचा और खेत में हिस्से को लेकर गाली-गलौज करते हुए पिता के सिर पर कुदाल से वार कर पत्नी संग फरार हो गया। तत्काल घर के लोग शोर मचाने लगे।

    ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी। पन्नूगंज एसआई शिवबदन यादव पुलिस कर्मी के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को एंबुलेंस से पीएचसी चतरा ले गए। वहां से लालधारी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालत में सुधार होता न देख बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर किए जाने की तैयारी चल ही रही थी कि दोपहर बाद करीब एक बजे लालधारी ने दम तोड़ दिया। उसके पास डेढ़ बीघा खेत है।

    उन्होंने बड़े पुत्र बैजू प्रजापति और छोटे पुत्र अमरनाथ प्रजापति को 10-10 बिस्वा देने के बाद अपने लिए भी 10 बिस्वा खेत रखे हैं। कुछ दिन तक छोटे पुत्र अमरनाथ के यहां रहने के बाद वर्तमान समय में बड़े पुत्र बैजू प्रजापति के घर रहने चले आए थे। करीब तीन दिन पूर्व खेत में आलू बोने को लेकर छोटे बेटे की पत्नी अर्चना से ससुर का विवाद हुआ था।

    इस मामले में पन्नूगंज पुलिस ने दोनों पक्षों को समझने के बाद लालधारी ने सब्जी बोने के लिए अपने हिस्से के खेत में से कुछ जगह देने की बात कही थी। छोटा पुत्र अमरनाथ प्रजापति कहीं बाहर रहकर काम करता है। मंगलवार की रात ही वह बाहर से घर आया था। बुधवार को सुबह उसने पिता पर हमला कर दिया। पन्नूगंज थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।