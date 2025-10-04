Language
    सोनभद्र में BSA कार्यालय में हाथ में और ऊपर पाॅकेट में मोबाइल ले जाने पर लगा प्रत‍िबंध, पत्र हुआ वायरल

    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:33 PM (IST)

    सोनभद्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने एक पत्र जारी कर अधिकारियों कर्मचारियों शिक्षकों और आगंतुकों के लिए कक्ष में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश कार्यालय में अनुशासन और सुरक्षा के उद्देश्य से जारी किया गया है। बीएसए सोनभद्र द्वारा जारी पत्र का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

    हाथ में और ऊपर जेब में मोबाइल ले जाने पर लगा प्रत‍िबंध।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से 29 सितंबर को जारी एक पत्र में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इस पत्र के माध्यम से जिला परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान सोनभद्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और अन्य आगंतुकों को सूचित किया गया है कि अधूरी हस्ताक्षरी के कक्ष में मोबाइल फोन को हाथ में या ऊपर के पॉकेट में लेकर प्रवेश करना वर्जित है।

    इस आदेश का उद्देश्य कार्यालय में अनुशासन और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र, मुकुल आनंद पांडे के हस्ताक्षर के साथ जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

    इस पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी सोनभद्र, मुख्य विकास अधिकारी सोनभद्र, वित्त एवं लेखा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा सोनभद्र, और समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को भी भेजी गई है। यह कदम कार्यालय के कार्यों को सुचारू और व्यवस्थित रखने के लिए उठाया गया है।

    इस पत्र के माध्यम से यह भी बताया गया है कि मोबाइल फोन का उपयोग कार्यालय के भीतर अनुचित है। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस पर ध्यान दें और इसे अपने अधीनस्थों तक पहुंचाएं। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

    इस पत्र का इंटरनेट मीडिया पर प्रसार भी हो रहा है, जिससे इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। यह आदेश इंटरनेट मीड‍िया पर प्रसा‍र‍ित होने के साथ ही श‍िक्षा वि‍भाग में भी चर्चा का व‍िषय बना हुआ है। माना जा रहा है क‍ि बीते द‍िनों प्रदेश में बीएसए कार्यालय में श‍िक्षक के साथ हुए व‍िवाद को लेकर वायरल वीड‍ियो की वजह से व‍िभाग में सजगता बरती जा रही है।  

    जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी यह पत्र एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक माना तो जा रहा है लेक‍िन इसके साथ ही व‍िभाग में वायरल होते व‍िषयों पर भी खूब चर्चा हो रही है। सभी संबंधित व्यक्तियों से अपेक्षा करने के ल‍िए जारी इस पत्र की चर्चा सर्वाध‍िक श‍िक्षकों में बनी हुई है। 

    व‍िभाग में होती है रि‍कार्ड‍िंंग 

    बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पिछले एक हफ्ते से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के घुसकर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने को बीएसए मुकुल आनंद पांडे ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को मोबाइल व कैमरा लेकर कार्यालय में घुसने न दें। इस आशय का पत्र उन्होंने 29 सितंबर को जारी किया है।

    इस पत्र का इंटरनेट मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी से प्रसारित हो रहा है उन्होंने पूछने पर बताया कि पिछले एक हफ्ते से कुछ संदिग्ध लोग कार्यालय में गोपनीय दस्तावेज का वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो खींच रहे थे। उन्हें कर्मचारियों के सहयोग से बाहर निकाल दिया गया है और यह आदेश दिया गया है कि ऐसे लोगों को कार्यालय में कतई न घुसने दें।