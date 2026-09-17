सोनभद्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, डीएम ने व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने रविवार को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज लोढ़ी और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चुर्क का स्थलीय निरीक्षण कर निर्वाचन से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पोलिंग पार्टियों की रवानगी, मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण, स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्ष की व्यवस्थाओं को परखा।

डीएम ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दौरान बसों व अन्य वाहनों के खड़े होने के स्थान, प्रवेश व निकास मार्ग तथा मतदान कार्मिकों को ड्यूटी वितरण की व्यवस्था की जानकारी ली। इसके बाद प्रस्तावित मतगणना कक्ष और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया।

उन्होंने मतगणना एजेंटों के प्रवेश द्वार समेत सुरक्षा व आवागमन से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी देखा। राजकीय इंजीनियरिंग कालेज को मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। डीएम ने यहां हाल की क्षमता, कार्मिकों के बैठने और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया।