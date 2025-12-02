Language
    सोनभद्र में एंटी करप्शन टीम दो विद्युत कर्मियों को 30,000 रुपए के साथ पकड़ा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    सोनभद्र में एंटी करप्शन टीम ने विद्युत कनेक्शन के लिए रिश्वत लेते हुए दो विद्युत कर्मियों को 30,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया। एक शिकायत मिलने के बाद ...और पढ़ें

    दो कर्मचारियों को विद्युत संशोधन बिल की वसूली करते 30,000 रुपए जब्त कर गिरफ्तार कर लिया।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र (दुद्धी)। विंध्याचल मंडल एंटी करप्शन टीम ने कस्बे के एक श्रृंगार स्टोर संचालक की सूचना पर विद्युत विभाग के दो कर्मचारियों को विद्युत संशोधन बिल की वसूली करते 30,000 रुपए जब्त कर गिरफ्तार कर लिया।

    बताया जाता है कि मंगलवार की दोपहर वार्ड नंबर तीन स्थित एक श्रृंगार स्टोर के संचालक नीरज कुमार गुप्ता की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने उनकी दुकान से विद्युत बिल के नाम वसूली करते 30,000 रुपए के साथ दुद्धी सब स्टेशन पर तैनात टेक्नीशियन जावेद अंसारी पुत्र निसार अहमद निवासी गोधन थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली, एवं संविदाकर्मी अशोक कुमार भारती निवासी मगहरा, चुनार, मिर्जापुर को रंगे हाथ पकड़ कर दुद्धी कोतवाली ले गई।

    पुल‍िस के अनुसार इस मामले में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जांच टीम में प्रभारी अशोक कुमार सिंह, निरीक्षक अनिल चौरसिया, निरीक्षक पतीराम यादव, मुख्य आरक्षी मुकेश यादव आदि शामिल रहे। व‍िभाग में भी इस कार्रवाई को लेकर गहमागहमी बनी हुई है। 