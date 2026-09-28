यूपी ट्रेड शो में छाया सोनांचल में बकरी के दूध से बना साबुन और चूरा बादाम से बनी नमकीन

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नोएडा में आयोजित चौथे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में सोनांचल के महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों ने विशेष पहचान बनाई है। सोनभद्र के करमा ब्लाक के गुलाब आजीविका स्वयं सहायता समूह की मधुबाला देवी और प्रियंका देवी को इस शो में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने का अवसर मिला है। ये दोनों महिलाएं स्थानीय एवं आदिवासी समुदाय से जुड़े उत्पादों को देशव्यापी मंच पर प्रस्तुत कर रही हैं।

गुलाब महिला आजीविका सहायता समूह की समूह सखी मधुबाला और सदस्य प्रियंका द्वारा निर्मित सरसों का तेल, रागी ठोकवा, बकरी दूध से बना साबुन, चूरा बादाम से बनी नमकीन जैसे उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। विशेष रूप से, बकरी दूध से बने साबुन में नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन और मोरिंगा जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया गया है। ये उत्पाद त्वचा के लिए सुरक्षित और पोषक विकल्प के रूप में बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं।

इस ट्रेड शो में सोनांचल के उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जिससे स्थानीय महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिल रहा है। मधुबाला देवी और प्रियंका देवी का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से उन्हें अपने उत्पादों को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करने का मौका मिलता है, जिससे वे न केवल अपने समुदाय की पहचान बढ़ा रही हैं, बल्कि अपने व्यवसाय को भी आगे बढ़ा रही हैं।

सोनभद्र के इन उत्पादों की खासियत यह है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। बकरी दूध से बने साबुन की खास बात यह है कि यह त्वचा को न केवल साफ करता है, बल्कि उसे पोषण भी देता है। इसके अलावा, चूरा बादाम से बनी नमकीन भी स्वास्थ्यवर्धक है और इसे स्थानीय बाजारों में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

इस ट्रेड शो में भाग लेने से पहले, मधुबाला और प्रियंका ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि इस शो में भाग लेने से उन्हें अपने उत्पादों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इसके साथ ही, उन्हें अन्य राज्यों के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का भी अनुभव मिला है।

यूपी ट्रेड शो में सोनांचल के महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। यह आयोजन महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।