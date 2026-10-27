सोनभद्र में काजू के छिलकों की आड़ में तस्करी, 60 किलो गांजा बरामद, आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मेरठ, राबर्ट्सगंज कोतवाली और एसओजी पुलिस ने सोमवार की रात चुर्क-पुलिस लाइन मार्ग मोड़ के पास आयशर कैंटर से 60 किलो 525 ग्राम गांजा पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में एटा के थाना कोतवाली देहात के किशनपुर गांव निवासी ऋषि कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित चालक ओडिशा के भुवनेश्वर से काजू के छिलकों की आड़ में गांजा लेकर एटा जा रहा था। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मेरठ की टीम गांजा तस्करी की सूचना पर उप निरीक्षक लोकेंद्र कुमार के नेतृत्व में आई थी।

इस टीम के साथ एसओजी और राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस की टीम सोमवार की रात टोल प्लाजा से पहले चुर्क पुलिस लाइन मार्ग मोड़ पर वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान चोपन की ओर से आ रहे आयशर कैंटर को रोक कर पुलिस ने जांच की तरे वाहन में काजू के छिलकों से भरे कट्टों के बीच छिपाकर रखे गए तीन प्लास्टिक कट्टों से कुल 60 किलो 525 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।