सोनभद्र का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस, बढ़ेंगे शैक्षिक शोध, गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण

मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, सोनभद्र। डायट प्राचार्य का पदभार संभालने के बाद कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य जनपद की शिक्षा व्यवस्था को सुधारकर और बेहतर बनाना है। ताकि शिक्षा की पहुंच दूर दराज के ग्रामीण बच्चों तक पहुंचे एवं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। डीएलएड के प्रशिक्षण को गुणवत्तापूर्ण बनाना एवं प्रशिक्षुओं को शैक्षिक नवाचार की प्रति प्रेरित किया जाएगा।

डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए करियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन कर उनको करियर चयन के लिए तैयार किया जाएगा। जनपद के बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए संचालित होने वाले प्रशिक्षण को प्रभावी बनाना तथा शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण का क्रियान्वयन स्कूलों में हो इस बात को सुनिश्चित कराने पर जोर है। शैक्षिक शोध, गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण व नवाचारों से इस संस्थान को सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। यह कहना है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य एवं उप शिक्षा निदेशक रिद्धि पांडेय से।

प्राचार्य रिद्धि पांडेय ने बताया कि वह इस संस्थान को सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाने के लक्ष्य साथ आगे बढ़ रही हैं। संस्थान की गतिविधियों एवं आगामी योजनाओं के संबंध में दैनिक जागरण से बात की। कहा कि डायट स्तर पर शोध एवं नवाचार प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रतिवर्ष तीन प्रवक्ताओं की ओर से शैक्षिक शोध एससीइआरटी उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश के क्रम में कराया जा रहा है।