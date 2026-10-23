जागरण संवाददाता, सोनभद्र। वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान शनिवार सुबह शुरू हो गया। हालांकि शुरुआत धीमी ही है। एमएलसी चुनाव के लिए सोनभद्र में 34 मतदेय स्थलों पर कुल 18,591 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

इनमें स्नातक निर्वाचन के 16,850 और शिक्षक निर्वाचन के 1,741 मतदाता शामिल हैं। जिले में स्नातक निर्वाचन के लिए 21 तथा शिक्षक निर्वाचन के लिए 13 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं। मतदान शुक्रवार को शाम चार बजे तक होगा।