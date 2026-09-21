जागरण संवाददाता, सोनभद्र। बाणसागर मुख्य बांध में पूर्ण भराव जलस्तर बनाए रखने और जल की आवक बढ़ने के कारण सोमवार शाम चार बजे छह रेडियल गेट खोल दिए गए। गेट संख्या छह, सात, आठ, नौ, 10 और 11 को 0.50-0.50 मीटर खोला गया है। इन गेटों से स्पिलवे के जरिए कुल 630 क्यूमेक्स पानी सोन नदी में छोड़ा जा रहा है।

बाणसागर मुख्य बांध के स्पिलवे और पावर हाउस नंबर तीन से सोन नदी में छोड़े जा रहे पानी को मिलाकर वर्तमान में कुल प्रवाह 804 क्यूमेक्स पहुंच गया है। जल संसाधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बांध में पानी की आवक बढ़ने की स्थिति में डिस्चार्ज की मात्रा और बढ़ाई जा सकती है। इसे देखते हुए बाणसागर बांध के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में प्रशासनिक और मैदानी अमले को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।