सोनभद्र में स्कूली बच्चों को आटो से ढोना पड़ा महंगा, पांच वाहन सीज किए गए

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। स्कूली बच्चों को क्षमता से अधिक संख्या में आटो और टोटो से ढोने वाले वाहन चालकों के खिलाफ शुक्रवार को परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की। एआरटीओ सुधा के नेतृत्व में नगर क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर पांच आटो को सीज कर दिया गया, जबकि 10 वाहनों का चालान किया गया।

कार्रवाई से वाहन चालकों में अफरातफरी का माहौल रहा। जांच के दौरान कई आटो और टोटो में निर्धारित क्षमता से अधिक स्कूली बच्चे बैठे मिले। कुछ वाहनों में सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी पाई गई। एआरटीओ ने वाहन चालकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।