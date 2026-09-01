सोनभद्र में सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से बाड़ी-चोपन गांव का मार्ग जलमगन, चलने लगी नौकाएं
सोनभद्र में लगातार बारिश और ओबरा डैम से पानी छोड़े जाने के कारण सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया है, ...और पढ़ें
HighLights
सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से बाड़ी-चोपन मार्ग डूबा।
मार्ग पर 10 फीट से अधिक पानी, आवागमन बाधित।
ग्रामीणों ने नावों का संचालन शुरू किया, पुलिया की मांग।
जागरण संवाददाता डाला (सोनभद्र)। कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार हो रही झमाझम बारिश , ओबरा डैम से पानी छोडे जाने से सोन नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया। जिसके कारण सोन नदी का पानी बढंने से बाड़ी -चोपन गावं का संम्पर्क मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गया।उक्त मार्ग में दस फीट से अधिक जलजमाव हो जाने से आवागमन बाधित हो गया।
मार्ग पर नाव का संचालन ग्रामीणों द्वारा शुरू कर दिया गया।मंगलवार की सुबह सोन नदी का जल स्तर इस कदर बढ़ा की चोपन गांव से जुड़ने वाले बाड़ी, मलहिया टोला, गडईडीह आदि गांवों का संपर्क टूट गया। आवागमन बंद हो जाने से कम दूरी तयं कर चोपन गांव व चोपन रेलवे स्टेशन समेत बाजार आवागमन करने वाले राहगीरों यात्रियों को वाराणसी -शक्तिनगर मार्ग से दो गुना अधिक दूरी तयं कर जाना पड़ रहा है।
बाईक सवार व पैदल चलने वाले कास्तकारों किसानों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया की बीती रात से ही नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और सुबह देखा गया तो नदी किनारे किसानों का खेत व गांव में आवागमन करने वाल मार्ग पानी से डूब गया।मलहिया टोला,गडईडीह व चोपन गांव के तमाम किसान प्रतिदिन सब्जी बेचने इसी रास्ते से डाला बाजार समेत अन्य क्षेत्रों में आते जाते हैं।
मार्ग में पानी भर जाने के कारण लोग सब्जी बेचने नहीं जा पाएंगे। ग्रामीणों द्वारा विकल्प के तौर पर नाव का संचालन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग किया कि उक्त रास्ते को ऊंचा बनाकर पुलिया का निर्माण कराया जाए ताकि हर वर्ष बरसात के समय आवागमन में हो रही परेशानी से निजात मिल सके।