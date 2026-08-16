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सोन के उफान से रेणुका-बिजुल भी ओवरफ्लो, गोठानी में शिव मंदिर की सीढ़ियों तक जा पहुंचा पानी

By mukesh srivastava Edited By: Abhishek sharma
Updated: Sun, 16 Aug 2026 12:50 PM (IST)

मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के कारण सोन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे रेणुका और बिजुल नदियाँ भी ओवरफ्लो हो गई हैं और गोठानी स्थित शिव मंदिर की ...और पढ़ें

सोन नदी में उफान, रेणुका-बिजुल भी ओवरफ्लो, सोनभद्र में बाढ़ का खतरा।

सोन नदी में उफान, रेणुका-बिजुल भी ओवरफ्लो, सोनभद्र में बाढ़ का खतरा।

HighLights

  1. सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से सहायक नदियाँ उफान पर।

  2. गोठानी शिव मंदिर की सीढ़ियों तक पहुँचा बाढ़ का पानी।

  3. ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की।

जागरण संवाददाता जुगैल (सोनभद्र)। हाल ही में मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में हुई लगातार बारिश के कारण सोन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इस वृद्धि का प्रभाव सहायक नदियों पर भी पड़ा है। सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण रेणुका नदी और बिजुल नदी में भी पानी ओवरफ्लो हो गया है। रात के समय गोठानी स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पास सोन नदी के किनारे बने चबूतरे की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया था।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर के संबंध में कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया है। केवल एक बोर्ड नदी किनारे न जाने के लिए लगाया गया है। बाढ़ की आशंका के चलते तटवर्ती क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके बावजूद, कुछ लोग नदी किनारे लकड़ी बिनने के लिए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले सप्ताह करगरा क्षेत्र में नदी में एक मगरमच्छ भी देखा गया था।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि नदी किनारे पर्याप्त चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं, पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और मुनादी कराकर लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी जाए। इस स्थिति में प्रशासन की ओर से उचित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वह त्वरित कार्रवाई करे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित करे। इसके साथ ही, नदी किनारे की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान स्थानीय समुदाय की सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रशासन को चाहिए कि वह इस दिशा में गंभीरता से कार्य करे और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

सामुदायिक सहयोग और प्रशासनिक सक्रियता से ही इस संकट का सामना किया जा सकता है। स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।