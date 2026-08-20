जागरण संवाददाता, दुद्धी (सोनभद्र)। दुद्धी अमवार स्थित कन्हर सिंचाई परियोजना से क्षेत्रवासियों के लिए राहत भरी खबर आई है। बांध के कैचमेंट क्षेत्र में पानी की आवक कम होने के कारण जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। वर्तमान में कन्हर बांध का जलस्तर घटकर 262 मीटर पर आ गया है। जलप्रबंधन और पानी की निकासी को संतुलित रखने के लिए प्रशासन ने बांध के चार फाटकों को खोला है।

गेट संख्या 2 और 4 में 1-1 मीटर की ऊंचाई पर खोले गए हैं। गेट संख्या 7 में 500 मिमी (आधा मीटर) खोला गया है। गेट संख्या 11 में 800 मिमी की ऊंचाई पर खुला हुआ है। संबंधित अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल नदी में जलवृद्धि या नए बढ़ाव के कोई संकेत नहीं हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और विभागीय टीम बांध की लगातार निगरानी कर रही है।

इस प्रकार, कन्हर बांध के जलस्तर में कमी आने से क्षेत्रवासियों को राहत मिली है। प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों से जलप्रबंधन में सुधार हुआ है, जिससे संभावित बाढ़ की स्थिति से बचा जा सकता है। क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि आगे भी ऐसी ही सावधानियां बरती जाएंगी।

कन्हर बांध की स्थिति पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त की है, जो नियमित रूप से जलस्तर की निगरानी कर रही है। इस टीम का मुख्य उद्देश्य जलस्तर में अचानक वृद्धि की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करना है। इस बीच, स्थानीय निवासियों को भी सलाह दी गई है कि वे नदी के किनारे जाने से बचें और जलस्तर की स्थिति पर ध्यान दें।