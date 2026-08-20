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सोनभद्र में कनहर बांध का जलस्तर घटने के बाद म‍िली राहत तो सुरक्षा कारणों से खोले गए चार फाटक

By mukesh srivastava Edited By: Abhishek sharma
Updated: Thu, 20 Aug 2026 11:11 AM (GMT+05:30)

कनहर बांध का जलस्तर 262 मीटर पर आने से सोनभद्र के दुद्धी अमवार क्षेत्र को राहत मिली है। जल प्रबंधन के लिए बांध के चार फाटक खोले गए हैं, जिससे संभावित बाढ़ का खतरा टल गया है और प्रशासन निगरानी कर रहा है।

सोनभद्र के कनहर बांध में जलस्तर घटा, चार फाटक खुलने से मिली राहत।

सोनभद्र के कनहर बांध में जलस्तर घटा, चार फाटक खुलने से मिली राहत।

HighLights

  1. कनहर बांध का जलस्तर घटकर 262 मीटर हुआ।

  2. जल प्रबंधन हेतु बांध के चार फाटक खोले गए।

  3. क्षेत्रवासियों को संभावित बाढ़ से राहत मिली।

जागरण संवाददाता, दुद्धी (सोनभद्र)। दुद्धी अमवार स्थित कन्हर सिंचाई परियोजना से क्षेत्रवासियों के लिए राहत भरी खबर आई है। बांध के कैचमेंट क्षेत्र में पानी की आवक कम होने के कारण जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। वर्तमान में कन्हर बांध का जलस्तर घटकर 262 मीटर पर आ गया है। जलप्रबंधन और पानी की निकासी को संतुलित रखने के लिए प्रशासन ने बांध के चार फाटकों को खोला है।

गेट संख्या 2 और 4 में 1-1 मीटर की ऊंचाई पर खोले गए हैं। गेट संख्या 7 में 500 मिमी (आधा मीटर) खोला गया है। गेट संख्या 11 में 800 मिमी की ऊंचाई पर खुला हुआ है। संबंधित अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल नदी में जलवृद्धि या नए बढ़ाव के कोई संकेत नहीं हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और विभागीय टीम बांध की लगातार निगरानी कर रही है।

इस प्रकार, कन्हर बांध के जलस्तर में कमी आने से क्षेत्रवासियों को राहत मिली है। प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों से जलप्रबंधन में सुधार हुआ है, जिससे संभावित बाढ़ की स्थिति से बचा जा सकता है। क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि आगे भी ऐसी ही सावधानियां बरती जाएंगी।

कन्हर बांध की स्थिति पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त की है, जो नियमित रूप से जलस्तर की निगरानी कर रही है। इस टीम का मुख्य उद्देश्य जलस्तर में अचानक वृद्धि की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करना है। इस बीच, स्थानीय निवासियों को भी सलाह दी गई है कि वे नदी के किनारे जाने से बचें और जलस्तर की स्थिति पर ध्यान दें।

प्रशासन ने सभी से सहयोग की अपील की है ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटा जा सके। कुल मिलाकर, कन्हर बांध का घटा जलस्तर और प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों से क्षेत्रवासियों में एक नई आशा जागी है। सभी की नजर अब बांध की स्थिति पर है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।