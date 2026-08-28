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जनसुनवाई में छोटे भाई को राखी बांधने की मांग लेकर पहुंची थी बच्‍ची, सोनभद्र के डीएम की पहल पर राखी के धागों ने जोड़ी संबंधों की डोर

By Prashant Kumar Shukla Edited By: Abhishek sharma
Updated: Fri, 28 Aug 2026 06:37 PM (IST)

सोनभद्र में रक्षाबंधन पर एक छोटी बहन की इच्छा ने जनसुनवाई को भावुक कर दिया। पारिवारिक विवाद के कारण अलग ...और पढ़ें

सोनभद्र में डीएम की संवेदनशीलता: रक्षाबंधन पर भाई-बहन का भावुक मिलन।

सोनभद्र में डीएम की संवेदनशीलता: रक्षाबंधन पर भाई-बहन का भावुक मिलन।

HighLights

  1. रक्षाबंधन पर बहन ने भाई को राखी बांधने की इच्छा जताई।

  2. पारिवारिक विवाद के कारण भाई-बहन अलग-अलग रह रहे थे।

  3. जिलाधिकारी की पहल पर कोतवाली में हुआ भावुक मिलन।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। रक्षाबंधन पर्व पर एक बहन की छोटी सी इच्छा ने जनसुनवाई को भावुक कर दिया। पारिवारिक विवाद के चलते एक-दूसरे से दूर रह रहे भाई-बहन के लिए जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की संवेदनशील पहल ने उस रिश्ते में फिर से स्नेह की डोर बांध दी, जिसे परिस्थितियों ने कुछ समय के लिए दूर कर दिया था।

जनसुनवाई के दौरान बालिका आराध्या राजश्री ने डीएम से अपने भाई सिद्धार्थ को राखी बांधने की इच्छा जताई। आराध्या अपने पिता राजकुमार के साथ और सिद्धार्थ अपनी मां मीरा कुमारी के साथ रह रहा है। दोनों बच्चों के माता-पिता के बीच विवाद का मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है।

माता प‍िता के बीच के संबंधों की डोर भले कमजोर हो गई लेक‍िन बच्‍चों के नेह की डोर को मुकम्‍मल करने प्रशासन को सामने आना पड़ा। बच्ची की आंखों में भाई से मिलने और उसकी कलाई पर राखी सजाने की चाह देखकर डीएम ने तत्काल संवेदनशीलता दिखाई। उन्होंने एसडीएम आशीष त्रिपाठी को दोनों बच्चों की मुलाकात की आवश्यक व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।

कोतवाली में सजी रिश्ते की डोर, हर मन प्रसन्न
डीएम के निर्देश पर दोनों बच्चों को राबर्ट्सगंज कोतवाली बुलाया गया। लंबे समय बाद आमने-सामने आए भाई-बहन को देखकर भावनाएं उमड़ पड़ीं। आराध्या ने भाई सिद्धार्थ की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। भाई की कलाई पर राखी सजाते समय उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। सिद्धार्थ की आंखें भी बहन से मिलकर नम हो गईं।

कुछ पल के लिए पारिवारिक विवाद और दूरियों की सारी कसक जैसे उस पवित्र रिश्ते की मिठास में घुल गई। राखी बंधने के बाद दोनों बच्चों के चेहरों पर खिली मुस्कान उस पल की खुशी बयां कर रही थी। भाई-बहन एक-दूसरे को निहारते रहे और भावुक माहौल में उनके बीच स्नेह की डोर और मजबूत होती दिखाई दी।