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उत्‍तर प्रदेश में भारी बारिश ने बढ़ाई बिजली परियोजना की चिंता, अनपरा में पांच दिन का ही कोयला स्टाक

By mukesh srivastava Edited By: Abhishek sharma
Updated: Wed, 02 Sep 2026 07:15 PM (GMT+05:30)

भारी बारिश के कारण अनपरा तापीय परियोजना में कोयले का स्टॉक घटकर केवल पांच दिनों का रह गया है, जिससे ...और पढ़ें

उत्तर प्रदेश में बारिश से अनपरा बिजली परियोजना की बढ़ी चिंता, कोयला स्टॉक में भारी कमी।

उत्तर प्रदेश में बारिश से अनपरा बिजली परियोजना की बढ़ी चिंता, कोयला स्टॉक में भारी कमी।

HighLights

  1. अनपरा परियोजना में कोयला स्टॉक पांच दिन का बचा।

  2. मानक के मुकाबले एक तिहाई से भी कम कोयला उपलब्ध।

  3. दैनिक खपत और आपूर्ति में 12 हजार टन का अंतर।

जागरण संवाददाता, अनपरा (सोनभद्र)। ऊर्जांचल में लगातार हो रही बारिश अब कोयला खनन के साथ कोल आधारित तापीय परियोजनाओं की चिंता बढ़ाने लगी है। उत्पादन निगम की सबसे बड़ी 2,630 मेगावाट क्षमता वाली अनपरा तापीय परियोजना में कोयले का स्टाक घटकर महज पांच दिनों की जरूरत के बराबर रह गया है।

परियोजना में निर्धारित मानक के सापेक्ष एक तिहाई से भी कम कोयला उपलब्ध है। हालांकि एनसीएल की खदानों से प्रतिदिन हो रही आपूर्ति के चलते फिलहाल विद्युत उत्पादन व्यवस्था संभली हुई है। बारिश के कारण यदि कोयला उत्पादन और परिवहन में और गिरावट आती है तो आपूर्ति प्रभावित होने के साथ तापीय इकाइयों के संचालन पर भी संकट गहरा सकता है।

अनपरा तापीय परियोजना में सामान्य स्थिति में करीब 4.92 लाख टन कोयले का स्टाक निर्धारित है। इसके सापेक्ष वर्तमान में महज 1.53 लाख टन कोयला उपलब्ध है। परियोजना में प्रतिदिन करीब 32 हजार टन कोयले की खपत होती है। इस लिहाज से मौजूदा स्टाक लगभग पांच दिन ही चल सकेगा। वहीं एनसीएल की कोयला खदानों से परियोजना को प्रतिदिन करीब 20 हजार टन कोयले की आपूर्ति हो रही है। यानी रोजाना खपत और आपूर्ति के बीच करीब 12 हजार टन का अंतर बना हुआ है।