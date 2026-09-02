जागरण संवाददाता, अनपरा (सोनभद्र)। ऊर्जांचल में लगातार हो रही बारिश अब कोयला खनन के साथ कोल आधारित तापीय परियोजनाओं की चिंता बढ़ाने लगी है। उत्पादन निगम की सबसे बड़ी 2,630 मेगावाट क्षमता वाली अनपरा तापीय परियोजना में कोयले का स्टाक घटकर महज पांच दिनों की जरूरत के बराबर रह गया है।

परियोजना में निर्धारित मानक के सापेक्ष एक तिहाई से भी कम कोयला उपलब्ध है। हालांकि एनसीएल की खदानों से प्रतिदिन हो रही आपूर्ति के चलते फिलहाल विद्युत उत्पादन व्यवस्था संभली हुई है। बारिश के कारण यदि कोयला उत्पादन और परिवहन में और गिरावट आती है तो आपूर्ति प्रभावित होने के साथ तापीय इकाइयों के संचालन पर भी संकट गहरा सकता है।