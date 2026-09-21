सोनभद्र में हुई बारिश ने दी उमस से राहत, मौसम एक बार फिर हुआ खुशनुमा
सोनभद्र में दोपहर बाद हुई बारिश से भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। तापमान में गिरावट ...और पढ़ें
HighLights
सोनभद्र में बारिश से गर्मी और उमस से मिली राहत।
तापमान में गिरावट आने से मौसम खुशनुमा हो गया।
धान सहित खरीफ फसलों के लिए बारिश उपयोगी साबित हुई।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। सोमवार को दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में बादल छाने के बाद बारिश शुरू हो गई। इससे पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली।
बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से मौसम खुशनुमा हो गया। सुबह से तेज धूप और उमस के कारण लोग परेशान थे। दोपहर बाद आसमान में घने बादल छाए और कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा के साथ हुई बारिश से वातावरण में ठंडक घुल गई।
बारिश के दौरान स्कूलों की छुट्टी होने से सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित हुई। कई स्थानों पर लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और छतों के नीचे खड़े दिखाई दिए। बारिश के कारण शहर की कुछ सड़कों और निचले स्थानों पर पानी जमा हो गया।
इससे राहगीरों और वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बारिश से खेतों में नमी बढ़ी है। धान समेत खरीफ की फसलों के लिए बारिश को उपयोगी माना जा रहा है। किसानों को सिंचाई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। देर शाम तक आसमान में बादल छाए रहे और मौसम सुहाना बना रहा।