जागरण संवाददाता, सोनभद्र। सोमवार को दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में बादल छाने के बाद बारिश शुरू हो गई। इससे पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली।

बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से मौसम खुशनुमा हो गया। सुबह से तेज धूप और उमस के कारण लोग परेशान थे। दोपहर बाद आसमान में घने बादल छाए और कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा के साथ हुई बारिश से वातावरण में ठंडक घुल गई।

बारिश के दौरान स्कूलों की छुट्टी होने से सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित हुई। कई स्थानों पर लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और छतों के नीचे खड़े दिखाई दिए। बारिश के कारण शहर की कुछ सड़कों और निचले स्थानों पर पानी जमा हो गया।