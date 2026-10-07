सोनभद्र में आधी रात को अनचाहा मेहमान बनकर आ गया अजगर, लोगों के हार-पैर फूले

जासं, सांगोबांध (सोनभद्र)। बभनी थाना क्षेत्र के बैना गांव में मंगलवार रात करीब एक बजे शीतल प्रसाद के घर में एक अजगर घुस आया। सभी परिवार के सदस्य भोजन करने के बाद सो रहे थे, तभी अचानक कुछ आवाज सुनाई दी। जब स्वजन ने टार्च जलाकर देखा, तो उन्हें अजगर दिखाई दिया। इस पर परिवार के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, जिससे आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए।

ग्रामीणों ने तुरंत पीआरवी 112 को फोन कर इस घटना की जानकारी दी। जब स्थानीय लोग अजगर को पकड़ने में असफल रहे, तो उन्होंने संबंधित वन क्षेत्राधिकारी बभनी, प्रेम प्रकाश चौबे को सूचित किया। सूचना मिलते ही वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया।

इस घटना के बाद घर के सदस्यों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की तत्परता और ग्रामीणों की सजगता ने इस स्थिति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजगर के घर में घुसने की यह घटना स्थानीय लोगों के लिए एक चेतावनी भी है कि वे अपने आसपास के पर्यावरण और जंगली जीवों के प्रति सतर्क रहें।

इस प्रकार की घटनाएं अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, जहां मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। वन विभाग द्वारा समय पर की गई कार्रवाई ने न केवल अजगर को सुरक्षित किया, बल्कि स्थानीय लोगों को भी किसी प्रकार के खतरे से बचाया।