जागरण संवाददाता, रेणुकूट (सोनभद्र)। पिपरी थाना क्षेत्र के खाड़पाथर टैम्पो स्टैंड के पास आने-जाने वाली महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने और अश्लील गाने गाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 296 बीएनएस के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, रेणुकूट चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक जितेंद्र सरोज हमराह पुलिसकर्मियों के साथ क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे।

इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि खाड़पाथर टैम्पो स्टैंड के पास एक युवक सड़क पर खड़े होकर आने-जाने वाली महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी कर रहा है। सुचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक महिलाओं की ओर इशारा कर अश्लील टिप्पणी करता मिला।