जागरण संवाददाता, सोनभद्र। अक्टूबर शुरू होते ही सोनांचल के जंगलों में हाथियों की गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। छत्तीसगढ़ से सोनभद्र के रास्ते झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक हाथियों के झुंड अपने परंपरागत मार्गों से गुजरते हैं। यह सिलसिला नया नहीं है। पीढ़ियों से हाथियों के झुंड इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यही वजह है कि रास्ते में बदलाव या अवरोध उनके लिए सहज नहीं होता।

सोनभद्र के दुद्धी तहसील क्षेत्र में बभनी, म्योरपुर, विढमगंज, बीजपुर और दुद्धी समेत करीब तीन दर्जन से अधिक गांव हाथियों की गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। अक्टूबर से जनवरी के बीच इन क्षेत्रों में विशेष सतर्कता की जरूरत रहती है। जंगल से निकलकर हाथियों के आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंचने की घटनाएं इसी अवधि में अधिक देखने को मिलती हैं।