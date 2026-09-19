सोनभद्र में टायर का छल्ला लगने से पंचर मिस्त्री की मौत, ज्यादा हवा होने से हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, डाला (सोनभद्र)। स्थानीय बस स्टैण्ड से कुछ ही दूर स्थित पुराने खनिज बैरियर के बगल में शुक्रवार की रात करीब साढ़े आठ बजे टायर का छल्ला छटक कर पंचर बनाने वाले 24 वर्षीय मोहम्मद आरिफ के सिर व हाथ में लग गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन ले गए जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के दौरान उसका पिता उससे करीब 10 फीट दूरी पर किसी कस्मटर से बात कर रहा था। डाला झपरहवां वार्ड नंबर पांच का निवासी माेहम्मद आरिफ बस स्टैण्ड के पास पुराने खनिज बैरियर के बगल में टायर पंचर की दुकान चलाता है। वह शुक्रवार की रात दुकान पर सोलह चक्का हाइवा गाड़ी का नया टायर फिट कर रहा था।

टायर में हवा ज्यादा होने के कारण उसका छल्ला छटक कर उसके सिर व हाथ में जा लगा। सिर में चोट लगने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसके घर व आसपास के लोग आनन फानन में उसे डाला बाजार स्थित निजी चिकित्सक के यहां ले गये। इसके बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे चोपन सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।