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सोनभद्र में रातभर बारिश से बिजुल नदी उफान पर, छलके से लकड़ी बीन कर ढो रहे ग्रामीण, हादसे का बढ़ा खतरा

By mukesh srivastava Edited By: Abhishek sharma
Updated: Mon, 17 Aug 2026 11:19 AM (IST)

मध्य प्रदेश और रेणुका पार में भारी बारिश से सोनभद्र की बिजुल नदी उफान पर है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर छलके से आवागमन कर रहे हैं, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है और प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई है।

HighLights

  1. बिजुल नदी उफान पर, छलके पर पानी का बहाव तेज।

  2. ग्रामीण जान जोखिम में डालकर कर रहे जोखिम भरा आवागमन।

  3. प्रशासन से बैरिकेडिंग और वैकल्पिक मार्ग की मांग की गई।

जागरण संवाददाता, जुगैल (सोनभद्र)। मध्य प्रदेश में हुईं रात्रि में भारी बारिश और रेणुका पार क्षेत्र में रातभर हुई बारिश के कारण बिजुल नदी उफान पर आ गई है। नदी पर बने छलके के ऊपर से पानी चलने की संभावना जताई जा रही है। इसके बावजूद जुगैल क्षेत्र के कुछ ग्रामीण रोजमर्रा के काम के लिए छलके के ऊपर से लकड़ी पकड़कर आवागमन कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

स्थानीय लोगों के अनुसार पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है। छलके पर 1-2 फीट पानी आते ही फिसलन और तेज बहाव के कारण दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि वैकल्पिक मार्ग न होने के कारण उन्हें मजबूरी में जोखिम उठाना पड़ता है। ग्रामवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल छलके पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोका जाए और मुनादी कराई जाए। साथ ही अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था की मांग भी की गई है।

छलके के ऊपर पानी सुबह बहने की ओर था तो आगमन भी इससे बाधित होना तय माना जा रहा था। इसकी वजह से क्षेत्र के लगभग दर्जनों गांव का संपर्क कट जाता है। वहीं परसोई में बना बिजुल नदी पर पुल के ऊपर से पानी बहने से दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है। यह पुलिया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को भी जोड़ती है। ओबरा से बेलगड़ी होते हुए मध्य प्रदेश को यह रास्‍ता जाता है। जबक‍ि कई अन्‍य पहाड़ी नदी नालों में भी उफान की स्‍थ‍ित‍ि बनी हुई है। 