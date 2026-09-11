सोनभद्र में जाम में खड़ी बस के पीछे गए परिचालक को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत

जागरण संवाददाता, रेणुकूट (सोनभद्र)। पिपरी थाना क्षेत्र के मुर्धवा-हाथीनाला मार्ग पर गुरुवार की देर रात जाम के बीच हुए दर्दनाक हादसे में एक निजी बस के परिचालक की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना में ट्रक सड़क किनारे खाई में पलट गया, जिसके नीचे परिचालक दब गया। पुलिस ने हिंडाल्को की क्रेन की मदद से करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद शुक्रवार की भोर लगभग चार बजे शव को बाहर निकाला।

पिपरी थाना प्रभारी राजेश चौबे ने बताया कि गुल हसन (58) पुत्र मोहम्मद इजराइल, निवासी प्रतापगढ़, अंबिकापुर से रेणुकूट के बीच चलने वाली निजी बस में परिचालक था। गुरुवार की रात मुर्धवा से हाथीनाला के बीच वाहनों की लंबी कतार लगने के कारण मुर्धवा मोड़ पर भारी वाहनों को रोक दिया गया था। इसके चलते करीब एक किलोमीटर तक वाहनों की लाइन लग गई थी।

रात लगभग 11 बजे अंबिकापुर की ओर से बस पहुंची तो चालक ने भी जाम के कारण बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। इसी दौरान गुल हसन बस के पीछे की ओर चला गया। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि परिचालक सड़क किनारे खाई में गिरे ट्रक के नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।