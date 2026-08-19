बारिश से एनसीएल का कोयला उत्पादन 50 हजार टन पर सिमटा, प्रेषण भी ठप होने के करीब पहुंचा
ऊर्जांचल में लगातार बारिश के कारण एनसीएल की कोयला खदानों का उत्पादन और प्रेषण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दैनिक उत्पादन तीन लाख टन से घटकर मात्र 50 हजार टन रह गया है, जिससे 2.5 लाख टन कोयले की कमी आई है।
HighLights
एनसीएल कोयला उत्पादन बारिश से बुरी तरह प्रभावित।
दैनिक उत्पादन तीन लाख से घटकर 50 हजार टन।
खदानों में जलभराव, मशीनों का संचालन मुश्किल।
जागरण संवाददाता, अनपरा (सोनभद्र)। ऊर्जांचल में लगातार हो रही बारिश ने एनसीएल की कोयला खदानों की उत्पादन और प्रेषण व्यवस्था प्रभावित कर दिया है। खदानों में जलभराव और संपर्क मार्गों पर बढ़ी फिसलन के कारण भारी मशीनों का संचालन और कोयले की निकासी मुश्किल हो गई है। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है।
प्रतिदिन करीब तीन लाख टन कोयला उत्पादन के सापेक्ष पिछले दो दिनों से महज करीब 50 हजार टन उत्पादन हो पा रहा है। यानी सामान्य उत्पादन की तुलना में करीब 2.50 लाख टन की कमी आई है। बारिश का पानी खदानों के विभिन्न हिस्सों में भर जाने से कोयला निकालने का काम प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भारी क्षमता वाली मशीनों के आवागमन में भी परेशानी आ रही है।
कुछ मशीनों के पानी की जद में आने से उत्पादन कार्य बाधित हुआ है। प्रबंधन पंप लगाकर खदानों से पानी बाहर निकालने और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा है। उत्पादन और प्रेषण को सामान्य करने के लिए परियोजना अधिकारी व कर्मचारी विलगातार काम कर रहे हैं। जल निकासी के साथ मशीनों और संपर्क मार्गों को दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि बारिश जारी रहने से प्रयासों की गति प्रभावित हो रही है।