बारिश से एनसीएल का कोयला उत्पादन 50 हजार टन पर सिमटा, प्रेषण भी ठप होने के करीब पहुंचा

जागरण संवाददाता, अनपरा (सोनभद्र)। ऊर्जांचल में लगातार हो रही बारिश ने एनसीएल की कोयला खदानों की उत्पादन और प्रेषण व्यवस्था प्रभावित कर दिया है। खदानों में जलभराव और संपर्क मार्गों पर बढ़ी फिसलन के कारण भारी मशीनों का संचालन और कोयले की निकासी मुश्किल हो गई है। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है।

प्रतिदिन करीब तीन लाख टन कोयला उत्पादन के सापेक्ष पिछले दो दिनों से महज करीब 50 हजार टन उत्पादन हो पा रहा है। यानी सामान्य उत्पादन की तुलना में करीब 2.50 लाख टन की कमी आई है। बारिश का पानी खदानों के विभिन्न हिस्सों में भर जाने से कोयला निकालने का काम प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भारी क्षमता वाली मशीनों के आवागमन में भी परेशानी आ रही है।