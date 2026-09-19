जागरण संवाददाता, सोनभद्र। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने शनिवार को राबर्ट्सगंज स्थित राज बैंक्वेट में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने निषाद आरक्षण संकल्प अभियान को पूरे प्रदेश में गांव-गांव तक पहुंचाने की घोषणा की।

उन्‍होंने कहा कि अगले वर्ष की शुरुआत तक 50 लाख से अधिक लोगों को गंगाजल हाथ में लेकर आरक्षण के लिए संकल्पित कराने का लक्ष्य है। मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज को उसका संवैधानिक अधिकार और एससी आरक्षण दिलाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। कार्यकर्ता गांव, टोले और घर-घर जाकर लोगों को अभियान से जोड़ेंगे।