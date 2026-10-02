सोनभद्र में हादसे के बाद रेणुकूट-म्योरपुर मार्ग पर लगा भीषण जाम, घंटों फंसे रहे लोग

जागरण संवाददाता, रेणुकूट (सोनभद्र)। रेणुकूट-म्योरपुर मार्ग पर शुक्रवार रात करीब नौ बजे सड़क हादसे के बाद भीषण जाम लग गया। सड़क किनारे खराब होकर खड़े एक ट्रक में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक सड़क पर ही फंस गए, जिससे मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया।

गनीमत रही ड्राइवर बाल बाल बच गया। हादसे के बाद रेणुकूट-म्योरपुर मार्ग के साथ ही रेणुकूट-हाथीनाला मार्ग पर भी दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। सुबह 10 बजे तक मुर्धवा से रेणुकूट के बीच भी जाम लग गया, देखते ही देखते जाम कई किलोमीटर तक पहुंच गया। रात से लगे जाम के कारण राहगीरों, स्थानीय लोगों, वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को शुक्रवार की सुबह भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

स्कूल बसें भी जाम में फंस गईं, जिससे बच्चों और अभिभावकों को काफी दिक्कत हुई। जाम के चलते कई लोग घंटों तक अपने वाहनों में फंसे रहे। जरूरी काम से जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। सुबह के समय मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने से स्थिति और गंभीर हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया।