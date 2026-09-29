सोनभद्र में मंदिर में पिटाई से व्यक्ति के मौत के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। न्यायालय सत्र न्यायाधीश राम सुनील सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में बभनी थाना क्षेत्र के चकबदरी गांव निवासी सुख सिंह गौंड़ को दोषी पाकर सजा सुनाया है। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार 500 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड की राशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

बभनी थाना क्षेत्र के मचबंधवा गांव निवासी पीड़िता ललिता ने 28 अगस्त 2024 को थाने पर तहरीर दिया कि 27 अगस्त 2024 को रात्रि लगभग दो बजे उसके पति नंदू को फोन कर रामनारायण, कृष्णानंद व मंदिर के पुजारी संजय पंडित ने अचानक मंदिर में पहुंचने को कहा। इससे उसके पति नंदू, पड़ोसी रवि कुमार उर्फ राजन को लेकर मंदिर पहुंचे।

इसी बीच तीनों व्यक्तियों ने साजिश कर सुख सिंह गौंड़ को पहले से ही मंदिर में बुला लिया था। नंदू और रवि के पहुंचते ही राम नारायण के कहने पर सुख सिंह मारपीट करना चालू कर दिया, जिससे भारी चोट से उसके पति नंदू की मौके पर ही मौत हो गई। साथी रवि बचाव का लगातार प्रयास करता रहा लेकिन काफी चोट लगने से वह भी घायल हो गया।